कोरोना - आत्मावलोकन का अवसर : डॉ ध्रुवपाल अहलूवालिया

विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते देश में विगत एक माह के लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा। आत्मावलोकन का अवसर प्राप्त हुआ तो जाना कि मनुष्य व्यर्थ ही भौतिक प्रगति एवं व्यैक्तिक पद प्रतिष्ठा एवं अहं भाव के मोहपाश में फंसा है। प्रकृति ने एक करवट क्या ली मनुष्य अपनी सीमाओं में कैद हो गया। अपनी हदें पहचानने के लिए मजबूर हो गया। आयुर्वेद व पुरातन संस्कृति को अंगीकार किया जाने लगा। जिंदगी की कीमत समझ आ गयी। इसी समाज में मानवता और दानवता दोनों से साक्षात हुआ व सदैव की भाँति मानवता विजयपथ पर अग्रसर है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण के अंध दोहन के दुष्परिणामों का भी आभास हुआ। व्यापार ,अर्थव्यवस्था, उद्योग,व्यवसाय सब बंद पड़े है सिर्फ दो सांस जिंदगी के लिए। इतनी आपात स्थिति में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक साजिशों ,बयानबाजी व अनर्गल प्रलाप भी देखा जो नियंत्रण में केवल इसलिए रहा कि सब एक विषाणु के ख़ौफ़ के साये में है और येन केन प्रकारेण जान बचाने में व्यस्त है अन्यथा क्या हालत क्या होते अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जान ओर जहां का संतुलन तभी रहेगा जब मनुष्य अपना छदम आवरण उतार कर शांति एवं सादगी के मार्ग पर अग्रसर होगा।

कोरोना कोविड19 की भयावह महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार के आहवान पर देशभर लॉकडाउन अवधि में देश में समस्त नागरिकों को प्रदत्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना चाहिए। अधिकृत माध्यम से प्रचारित प्रसारित बचाव के तरीकों का उपयोग करे। अनाधिकृत सूचनाओ /अफवाओं से बचे। कोरोना वायरस कोविड-19 स्ट्रेन से बचाव हेतु दिशा निर्देशों का अनुपालन आपकी व समस्त समाज व राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा अत्यधिक संवेदनशील व गंभीर विषय है। एक व्यक्ति के स्तर से हुई लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते है। सामुदायिक दूरी अपनाते हुए लॉकडाउन अवधि में अनावश्यक बाहर न निकले। शासन ,प्रशासन, पुलिस तंत्र, मीडिया एवं देवदूत के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सक ,पैरामेडिकल स्टाफ ,सफाई कर्मी इस संक्रमण से आपके बचाव हेतु दिन-रात भगीरथ प्रयास कर रहे है। कुछ जागरूक संस्थायें व समाज के प्रवद्धजन समाजसेवी भी अपने स्तर से इस वृहद अभियान में अपना अमूल्य योगदान कर रहे है। पुनः इंगित करना चाहूंगा कि इस संक्रामक महामारी से राष्ट्र व इसके नागरिकों की सुरक्षा करना इस समय हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः कर बद्ध प्रार्थना है कि आपदा के इस समय में स्वच्छ्ता ,सामुदायिक दूरी व पूर्णतया लॉकडाउन का पालन करते हुए समस्त राष्ट्र की सुरक्षा में एक सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे व प्रशासन के निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अक्षरशः अनुपालन करें।

डॉ ध्रुवपाल अहलूवालिया

उप सचिव

उ०प्र०शासन

