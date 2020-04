नकारात्मक से आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच की तरफ - अखिलेश भारती

नकारात्मक से आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच की तरफ

सदैव इंसान को आत्मविश्वास के साथ साथ कदम -कदम पर साहस, परिक्रम एवं परिश्रम का परिचय देना एक चुनौती सा है। हर इंसान में एक सकारात्मक सोच एवं विचार होता है परंतु उसे परिभाषित करने के लिए थोड़ा कठिन सा लगता है, जरूरी है आत्ममंथन::…….

"हमारा मानना है यह कठिनता हमारे भीतर छुपे नैतिक पतनयुक्त तत्वों से समिहित है, जो कदम-कदम पे हमारी सकारात्मक विचारों को अंदर ही अंदर झकझोर कर एक प्रेरणा देती है ।

नकारात्मकता :-" हमारे आत्मविश्वास में गिरावट लाती है आत्मसम्मान के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। इन सम्मिलित शब्दकोश का सारांश विषयक:- "सकारात्मक मूल्यों में आत्मविश्वास की कमी"

जब कभी हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो उसमें उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते जिससे उन कार्यों में रुकावट ही नहीं, असफलता की ओर ले जाती है ।

सकारात्मक सोच से हम अपनी सफलता को परिभाषित कर सकते हैं।

हमारे कार्यशैली कुशलता, उपयुक्त मुद्दों एवं जटिल मुद्दों को जाने बगैर हम ना केवल समय को बल्कि अपने से निराशा को प्राप्त करेंगे। हमारा कार्य प्रणाली जटिल होता जाएगा।

उदाहरण के लिए..........’ हम अपनी जटिलता को सरलता में कैसे बदलें …

मान लीजिए हमें एक निबंध लिखना है...... सर्वप्रथम हमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जैसे क्या लिखूं, कैसे लिखूं, अर्थ नहीं है..सही शब्दकोश की कमी है, विचार कैसे व्यक्त करूं इत्यादि ढेर सारी बातें..! जहां तक हमारा मानना है। "एक सकारात्मक विचार, नकारात्मक से सीखे... जैसे 'हम तो यह आसानी पूर्वक लिख सकते हैं. कैसे! पहले मन में अभिव्यक्ति को लाओ, सही शब्दों को चुनो, अलग-अलग तस्वीरों को मस्तिष्क में देखो, सोचो, कल्पनाओं से परिभाषित करो।

अंततः देखोगे: एक नया शब्दकोश के साथ नए पंक्तियों का मिश्रण होगा...

एक नया परिभाषा बनेगा .....।

अतएव हम अपने नकारात्मकता की सीढ़ियों के सारे सकारात्मकता के आत्मविश्वास को परिभाषित कर सकते हैं यही जीवन का मूल मंत्र है। जिसे जीवन के धरातल पर उतार कर हमें जीवन की कार्यप्रणाली के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहिए.

“अँधियारी जाने को है, नया सवेरा आने को है, जीवन के कठिन मोड़ पे, नए चेतना उन्मुक्त होने को है |

जीवन को उत्कृष्ट करें, तन-मन को निर्मल करें हृदय को पवित्र करें नया वातावरण बनने को है “

हर मानव अपने जीवन में सफल होना चाहता है, पर सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम सफल जीवन की परिभाषा को जानना होगा। सफलता-असफलता दो कड़ी है, बीच में "अ" अक्षर का आंतरिक भेद है। इसे बरकरार रखना कठिन होता है। समय की परछाई के साथ हम अपनी गाडी को नहीं भगा पाते, अतएव इन सब स्थितियों से गुजरना पड़ता है, परंतु अपने को हमेशा मुस्कान, ख़ुशी के लिए कुछ करना है, बनना है ऐसा पर्याय नहीं होना चाहिए । कुछ करना सोचोगे तो खुद -बखुद इतना मिल जायेगा की बनना सोचने से ज्यादा ही आशान्वित लगेगा । मनुष्य के पास चाहे जितना भी धन हो, सोना-चांदी हो या घर-परिवार हो अगर जीवन में खुशी ना हो तो जिंदगी बेकार है। खुशियाँ एक चुम्बकीय गुण है, बाँटो तो और सुख मिलता है। सभी लोग जीवन को अपने-अपने नजरिये से देखते है । सफलता उन्हें मिलती है, जो सपने देखना पसंद करते है, जिनके सपनों में जान होती है।

“हौसलों से विजय गाथा परिभाषित होता है, हर सफल इंसान एक -सा नहीं होता, और उन्हें बुलंदियों पर पहुँचाने वाले भी एक -सा नहीं होते| अकेले मंजिल पाना कठिन-सा, पर असंभव- सा नहीं, कांटों पर चल कर मुस्कुराना भी एक जिंदगी है| जीवन सुख-दुःख का पहिया है, कभी किसी वक्त हताश न होना| जीवन में आए मुश्किलों से अपने को परेशान न करना, जीवन उतार-चढ़ाव का पर्याय है, कभी अपने आत्मबल को कमजोर न होने देना “.

इंसान की खोज में समय व्यर्थ न करो, अपितु इंसानियत की महत्व को अपने अंदर खोजे, स्वयं सच्चा इंसान आपको मिल जायेगा | अच्छे बनने की होड़ में अपने अच्छाई को कतई पीछे न छोड़ना, नहीं तो बुराई आगे आकर आपकी अच्छाई को नष्ट कर देगी, जो आपके जीवन मूल्यों को ख़त्म कर देती है. बड़ा आदमी बनना आसान हो सकता है, अपितु बड़प्पन एवम अपनत्व अपने अंदर लाना उतना ही कठिन है |

“राहो से गुज़रते हमने,

कांटों पे चलना सीख लिया अब तो...

“सुबह की नयी किरणों से,

उम्मीदों की लकीर खींचना….

भी सीख लिया हमने”……..

“जिस किसी मानव ने प्रमाणिकता की कसौटी से खरे, उतरे है, वही अंतरात्मा की अनुभूति को छू सकता है”.





