नए विचारों का नया मेल - अखिलेश कुमार भारती

नए विचारों का नया मेल

अक्सर हम किताबों, कहानियों एवं व्यक्तियों से सीखते हैं एवं सुनते हैं

..........................

इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए ।

पीछे मुड़कर मत देखो :: सत्य परंतु !!

"हमारा मानना है कि सत्य एवं सत्यापित तथ्यों को आप स्वयं अपने जीवन-चक्र से समझ एवं सत्यापित कर सकते हैं। मेरा मानना है:"इंसान को सफलता पाने के लिए आगे की तरफ सोचना चाहिए।

जब चार(४) कदम आगे की ओर बढ़े तो एक(१) कदम पीछे भी जाए!.. आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आपको मैं बता दूं :…"जीवन भाषा में इसका तात्पर्य है..."जब हम नहीं सोच एवं जोश के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रुकावटें आती हैं, जीवन पहेली सा लगने लगता है। इसे निपटना कभी-कभी अतीत के नकारात्मक सोच एवं गलतियों से एक सकारात्मक वैचारिकता का जन्म होता है, जो एक नया संदेश हमारी अग्रसर पथ में संजीवनी की तरह साबित होता है। हम आप जैसों पर निर्भर करता है कि इससे कितना गुण सीखते हैं या पुनः गलतियों को दोहराते हैं।

गणितीय भाषा में जीवन समीकरण हम सरलता पूर्वक उदाहरण देकर समझाते हैं ।

जीवन(3 characters IN HINDI)-----------------------------------LIFE(4 characters IN ENGLISH)

:TOWARDS FORWARD DIRECTION TOWARDS BACKWARD DIRECTION:

STEP-I: 4 KADAM AAGEY(=04) STEP=II: 1 KADAM PICHE(=01)

(+4)------à>>

<<ß------- (+1)

CONVERT INTO FORWARD DIRECTION (AS VECTOR RULE)

(-1)------à>>

NOW LOGICS IN LIFE WITH ADDITION & SUBTRACTION:

(A) (+04)--->>> + (-01)--->>> =(+03)

(B) (+04)-->>> - (-01)-->>> =(+05)

अर्थात....."एक कदम पीछे जाने का तात्पर्य गर्त के रास्तों से कतई नहीं, ना ..ही चार कदम आगे बढ़ने का हमेशा तात्पर्य सफलता से है।

"अर्थात हम इस निष्कर्षता की ओर आकर्षित होते हैं कि इन सब बिंदुओं का वैचारिक सारतत्व हमारी, सकारात्मक सोच एवं विचार से हैं जो नकारात्मक बिंदुओं से भी सकारात्मक वैचारिक अर्थ को जन्म देती है।"आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन का नया शब्दकोश जीवन के दोनों पहलुओं में सत्य प्रतीत करवाती है, आगे और पीछे मुड़ने का सारतत्व इसमें निहित है। अब हम आपको एक सत्यता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं :::::

"किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं....गांधी जी, बुद्ध, विवेकानंद, चाणक्य,कबीर, अंबेडकर जी अनेकों महापुरुषों के रास्ते पर चलो, उनके कथनों एवं विचारों को असल जीवन में उल्लेखित करो यह सत्य बिल्कुल सत्य एवं सार्थक हैं... 'और हमेशा रहेगा क्योंकि उनकी सादगी, कठिन तपस्या, चिंतन, मनन, प्रबल बौद्धिक सोच, नहीं राह, नई सोच, प्रेरणात्मक ज्ञान इत्यादि हमें आत्मबोध कराता रहेगा।

नए रास्ते जीवन में हमेशा मिलेगा....."पर हमारा मानना है::: शायद आप सब कहीं तक संतुष्ट भी या असंतुष्ट..परंतु.... 'केवल उन्हीं बिंदुओं को लेकर क्या हम अपनी जिंदगी में एक नया पहचान दे सकते हैं ........... जी बिल्कुल सत्य::: ' परंतु हमारा सोचना है हम अपनी नई उर्जा, सोच स्वयं बनाए अध्यात्मिक तरंगों से अपने अंदर नए विचार पैदा करें , नैतिक मूल्यों से नए कदम चुने । सकारात्मक विचारों से एक जीवंत उदाहरण बने। स्वयं का आदर्श बने, दूसरे का भी आदर्श बने, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे और दुनिया के महापुरुषों के सिद्धांतों का मूल्यांकन नहीं है, अब आप पूछोगे कैसे विचार लाओगे यह तो वही पुराना महापुरुषों का विचार है..

तो मैं आपको समझाना चाहता हूं:: उन सभी मूल्य तत्वों से नए विचारों के सीढ़ियों के सहारे आगे बढ़कर एक नई पहचान नहीं सोच बना सकते है। हमारा यह कदम राष्ट्र निर्माण का परिचायक होगा ।

"जैसा कि आप अवगत होंगे सत्य-असत्य दोनों का मेल सांसारिक माया जाल है। हिंसा-अहिंसा जीवन का बिंदु मूल्यांकन है। हमें इन सम्मिलित सारतत्व गुणों को एक मिश्रित अर्थ का उपयोग करके महापुरुषों के सिद्धांतों से नया प्रेरणा नया प्रयोग कर सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्र निर्माण में अपने को परिभाषित एवं सारगर्भित करना है। अंततः आप शायद अब तक की शाब्दिक सारांश से संतुष्ट एवं आनंदित महसूस कर रहे होंगे ।

"एकजुटता ,धर्मनिरपेक्षता ,समानता हम राष्ट्र प्रेमी में सृजित एवं समायोजित हैं ।

"नए विचारों का नया मेल............. नई तस्वीरों के साथ एक नया उल्लेख"...





AKHILESH KUMAR BHARTI( "ASPIRING & DYNAMIC ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEER " : GOLD MEDALIST WITH HONOR’S DEGREE)…EDUCATIONLIST/MOTIVATOR/COLUMNIST/WRITTER

"संजोया है.. अपने बचपन की कुछ खूबसूरत पलों को दिल के कुछ सुंदर पन्नों पर"..

- I am a creative nature human being which having a lot of innovative/inspiring thoughts and ideas about myself. Passion for Excellence. I am role model of myself.